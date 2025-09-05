Что произойдет, если отказаться от кофеина

Большинство неприятных побочных эффектов при отказе от напитков с кофеином длятся всего несколько дней. Однако взаимен вы получите более белые зубы, качественный сон и не только.

© РИА Новости

Головные боли. Когда вы прекращаете пить кофе, кровеносные сосуды расширяются, улучшается кровоток. Это приводит к головной боли, так как кофеин наоборот сужает сосуды.

Запор. Для решения этой проблемы замените кофеин водой и ешьте много фруктов, овощей, орехов, цельнозерновых продуктов.

Вялость. Кофеин - это стимулятор, поэтому в первые дни отказа от него вы можете испытать упадок сил, сонливость, заторможенность и пр.

Похудение. Во многих популярных кофейных напитках много сахара и калорий. Отказ от кофеина может означать отказ от избытка добавленного сахара.

Расслабленность. От кофеина нередко возникают раздражительность и беспокойство.

Улучшение сна. Большинство из нас пьют напитки с кофеином слишком близко ко времени отхода ко сну.

Белые зубы. По мнению Американской стоматологической ассоциации, кофе и газированные напитки - одни из самых вредных для зубов. Всё потому, что они могут разрушать эмаль.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.