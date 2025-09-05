Четыре неочевидные пользы ходьбы для здоровья: видео
Ходьба на свежем воздухе – простой способ поддерживать организм в тонусе. И ее польза далеко не ограничивается контролем веса. Вот несколько эффектов, о которых знают не все.
Крепкие кости
При ходьбе кости получают необходимую осевую нагрузку, а мышцы вокруг них улучшают питание ткани. Это снижает риск переломов, особенно в пожилом возрасте.
Профилактика депрессии
Исследования показывают, что регулярные прогулки по эффективности могут соперничать с антидепрессантами и психотерапией.
Здоровое зрение
Во время прогулок взгляд постоянно меняет фокусное расстояние, что помогает глазам отдыхать от экранов.
Снижение сахара
Двигаясь, мышцы активно потребляют глюкозу из крови, что полезно для обмена веществ.
Ходьба не заменяет лечение, но она остается простым и доступным способом укрепить здоровье каждый день.
Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-эндокринолог Максим Кузнецов.