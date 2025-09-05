Творог назвали лучшим выбором для здоровья сердца, чем яйца

Ferra.ru

Многие из нас выбирают на завтрак яйца или творог. Но какой из этих продуктов полезнее для сердца?

Назван лучший продукт для здоровья сердца
© Ferra.ru

С точки зрения пищевой ценности творог - самый питательный и полезный для сердца продукт. В нём больше кальция и меньше насыщенных жиров, чем в яйцах. Выбирайте тот вид творога, в котором не более 300 мг натрия, который может повлиять на давление и риск развития болезней сердца.

В яйца тоже есть витамины и антиоксиданты, поддерживающие работу сердца. Однако они менее полезны из-за высокого содержания белка и насыщенных жиров. Научные работы показывают, что существует связь между насыщенными жирами, уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.