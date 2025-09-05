Перечислены продукты, которые избавляют от вздутия

Отказ от молочных продуктов, фасоли, крестоцветных овощей и хлопьев с большим количеством клетчатки избавит вас от вздутия
Даже здоровое питание не гарантирует, что у вас не будет вздутия живота. Его причиной могут стать даже некоторые продукты. Вот что советует исключить из рациона Лена Бакович, магистр наук, зарегистрированный диетолог, сертифицированный диетолог, член Национальной ассоциации врачей-специалистов по пищевым наукам (CNSC) из Live It Up.
Молочные продукты. Они могут способствовать возникновению вздутия живота и газов.
Фасоль. В ней много белка и клетчатки, которая может вызвать дискомфорт в желудке.
Крестоцветные овощи. Иногда брокколи, белокочанная капуста могут приводить к вздутию живота.
Хлопья с высоким содержанием клетчатки. Клетчатка у многих переваривается с трудом, что вызывает газы и вздутие.
