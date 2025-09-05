Эксперт предупредил о последствиях низкой нейропластичности

Мозг необходимо развивать в течение жизни, возбуждая в себе интерес к новым знаниям. Тренировать навык следует при помощи чтения книг и поиска информации на разные темы. Скроллинг соцсетей необходимо минимизировать, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» психосоматолог Екатерина Тур.

«Если мы склонны интерес в процессе жизни терять, так происходит, к сожалению, то эрудиты этот интерес сохраняют. Если нейропластичности нет, мы становимся жёсткими, мы начинаем укатываться в перманентную тревогу. За тревогой приходят наши психосоматозы. Жёсткость мозга приводит нас к общей неподвижности жизни. Тренировки, которые проходят эрудиты, очень интересны. Их широкий кругозор постоянно переключается между разными фокусами внимания. Один месяц он, например, изучает горы Урала. Второй месяц он заинтересовался, допустим, историей Руси. Таким образом он переключается, смотрит разные подкасты, читает книги, набирает новую информацию даже во взрослом возрасте. Мы с вами тоже можем это развивать. Например, вместо скроллинга социальных сетей вечером взять интересную книжку и прочитать её».

Ранее физиолог дала советы для поддержания мозга в тонусе. Нейропластичность можно развить, делая что-то «принципиально новое».

Также полезно искать ответы на вопросы, связанные с логикой. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Яна Венерина.