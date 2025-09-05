Как избавиться от сильной тяги к сладкому в ПМС

Во время предменструального синдрома (ПМС) из-за гормональных изменений у женщин может появиться желание есть больше сладкой и вредной пищи, заявила акушер-гинеколог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Мария Бахметьева. Способы избавиться от сильной тяги к такой еде она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

По словам Бахметьевой, снизить интенсивность симптомов ПМС поможет соблюдение принципов правильного питания. Важно, чтобы каждый прием пищи содержал белки, жиры и углеводы, а суточная норма калорийности не превышала индивидуально рассчитанную норму — это самый надежный способ избежать переедания и плохого самочувствия.

Еще одна рекомендация врача — стараться избегать резких скачков уровня сахара в крови. Для этого оптимально начинать день с завтрака, содержащего источники белка и ценных жиров, например, яиц, йогурта и авокадо. В течение дня Бахметьева порекомендовала добавлять в рацион некрахмалистые овощи — это позволит дольше оставаться сытым и удержаться от поздних ужинов.

«Исследования показали, что включение в рацион продуктов, богатых кальцием, помогает бороться с такими проявлениями ПМС, как перепады настроения и усталость. К таким продуктам относятся: лосось, нежирный йогурт, молоко (в том числе миндальное, соевое), из овощей — шпинат», — рассказала врач.

Также, по ее словам, некоторые витамины и препараты железа могут улучшить самочувствие вовремя ПМС, однако подбирать их следует исключительно совместно с гинекологом.

Ранее врач Ихуэй Янг назвала скрытую опасность ПМС. По ее словам, женщины, которые испытывают тяжелую форму предменструального синдрома, подвержены более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний.