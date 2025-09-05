Как холодный климат влияет на процессы старения?

Постоянное проживание в условиях экстремального холода ускоряет процессы старения организма – об этом говорят многие исследования. Так, например, жители Крайнего Севера биологически старше своих сверстников из центральных российских регионов. Почему так происходит – объяснила врач.

Ольга Ткачева, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России, доктор медицинских наук, подтвердила, что постоянное проживание на Крайнем Севере связано с ускоренным старением организма.

В Якутии, например, местные жители биологически старше своих сверстников из центральных регионов России на 3-4 года.

Причина – экстремальный холод. Для выживания в таком климате организм вынужден работать в авральном режиме, ускоряя обмен веществ и клеточные циклы, чтобы вырабатывать больше энергии и тепла.

С биологической точки зрения люди любой расы имеют одинаковые механизмы старения: у всех с возрастом накапливаются повреждения в клетках, сокращаются запасы регенерации, меняется гормональный фон. Национальность сама по себе не определяет скорость старения. Более значимыми факторами являются образ жизни, питание, окружающая среда, генетические особенности каждого человека.

Оптимальный климат проживания – умеренно теплый, без резких скачков температуры и смены погодных условий. С возрастом способность организма к терморегуляции снижается. Наиболее комфортный диапазон температур для пожилых людей: +20…+25 °C в теплый сезон и +5…+15 °C зимой без резких перепадов.

Важно также помнить, что жара – такое же испытание для организма. Высокая температура перегружает систему терморегуляции, обезвоживает, повреждает клетки. Пожилые жители жарких стран сталкиваются с другими рисками в процессе старения.