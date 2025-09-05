Выяснилось, какую пользу несут свежие сезонные ягоды. Как указала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова, они полезнее своих замороженных или привезенных аналогов.

«В чем же заключается польза сезонных ягод в целом? Она заключается в том, что эти ягоды свежие, и как свежие ягоды они содержат больше витаминов и антиоксидантов, чем их замороженные или привезенные аналоги», - цитирует Волкову РИА Новости.

Врач указала, что для зрения стоит есть чернику, голубику и крыжовник, ибо они содержит органические кислоты, пектин и помогают пищеварению. Также пользу несут арбузы и дыни, в которых содержатся калий и магний. Указала Волкова и на пользу поздних сортов малины, где содержатся витамин С, марганец и клетчатка.