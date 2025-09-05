Развеян миф о хрусте в коленях

Хруст и потрескивание в коленных суставах не являются признаком развития артрита.

В научной работе приняли участие 112 молодых пациентов, перенесших операцию на передней крестообразной связке. В течение пяти лет им регулярно проводили МРТ и проверяли функциональность суставов. В первый год после вмешательства хруст действительно совпадал с повреждением хрящевой ткани и ограничением подвижности. Однако в дальнейшем этот симптом не имел связи ни с усилением болевых ощущений, ни с прогрессированием разрушения сустава.

Учёные отметили, что полученные данные развенчивают популярный миф о том, что «скрипящие» колени — ранний сигнал артрита, пишет МК.

Авторы подчёркивают: здоровье суставов поддерживается благодаря сбалансированному питанию, регулярным физическим нагрузкам, полноценной реабилитации после травм и своевременной консультации у специалиста.