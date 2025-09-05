Врач прокомментировал опасный миф о суточной норме белка

Диетолог Мелисса Фернандес утверждает, что популярные блогеры и даже некоторые врачи вводят людей в заблуждение, рекомендуя употреблять слишком много белка. Последствия этого опасного мифа она раскрыла в беседе с телеканалом CBC News.

По словам диетолога, завсегдатаи спортзалов часто пишут в интернете, что людям следует потреблять два грамма белка на килограмм массы тела. На самом деле большинству людей достаточно 0,8 грамма на килограмм, то есть вдвое меньше, заверила Фернандес.

Специалистка отметила, что превышение суточной нормы белка скорее всего не принесет вреда. Однако она предупредила: если избыток белковой пищи сопровождается нехваткой овощей и фруктов, то это может навредить здоровью и спровоцировать дефицит полезных веществ.

Фернандес добавила, что продукты с высоким содержанием белка, которые позиционируют себя как полезная пища, на самом деле таковой могут не являться. Например, производители протеиновых продуктов питания часто добавляют в них слишком много сахара, красителей или консервантов.

