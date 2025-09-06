Гастроэнтеролог рассказал о главных причинах образования язвы желудка

Врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина назвала главные причины образования язвы желудка.

В интервью изданию NEWS.ru она заявила, что около 70–80% случаев этого очень опасного заболевания провоцирует бактерия Helicobacter pylori.

Кроме того, по её словам, язву вызывает частый приём нестероидных противовоспалительной препаратов.

«К группам риска также относятся злоупотребляющие алкоголем и курением, люди, испытывающие хронический стресс, а также пациенты с наследственной предрасположенностью», – предупредила Пехтина.

Дело в том, что полиморфизмы генов цитокинов, пояснила она, повышают склонность к повреждению слизистой при Helicobacter pylori.

«Согласно данным международных исследований, у 30–40% людей с язвой есть родственники первой линии, которые страдали от этого заболевания», – резюмировала врач.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко также назвала главные причины возникновения язвы желудка.