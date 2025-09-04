Как нужно изменить рабочее пространство, чтобы сохранить здоровье

В современном мире наблюдается парадокс продуктивности. Требования к людям становятся все выше, количество задач увеличивается, а ритм жизни ускоряется. Чтобы добиться успеха, приходится больше работать и повышать свою продуктивность, но при этом многие жертвуют своим здоровьем. Игнорирование заботы о теле в конечном итоге может привести к заболеваниям, что негативно скажется на работоспособности и, как следствие, на продуктивности.

Эффективность работы мозга напрямую зависит от заботы о своем здоровье. Мы тратим много времени за компьютерами и телефонами в неудобных для нашего тела позах, и в результате стремительное увеличение стресса создает дополнительные нагрузки. Подробнее на эту тему RuNews24.ru поговорил с экспертом по биохакингу Марией Молоствовой.

«Для сохранения как здоровья, так и продуктивности важно создать эргономичное рабочее пространство, минимизируя физическое, психологическое и эмоциональное напряжение. Наше здоровье на 80% определяется ежедневными привычками, которые формируются в результате взаимодействия с окружающим пространством. Городская среда порой оказывается далеко не идеальной и может быть агрессивной к человеку, поэтому она требует оптимизации, чтобы помочь нам отказаться от деструктивных привычек», - рассказала эксперт Мария Молоствова.

Согласно исследованиям британских и американских психологов, люди открывают свои мобильные телефоны от 85 до 150 раз в день, проводя в среднем по 5 часов в день за использованием смартфонов. Эта статистика не учитывает тех, кому телефон служит рабочим инструментом. Важно помнить, что неудобная поза при использовании телефона может негативно сказаться на нашем здоровье.

Радикальное наклонение головы вперед создает чрезмерную нагрузку на шейный отдел позвоночника и может вызвать проблемы с функционированием нервной системы, а также заболеваний опорно-двигательного аппарата. Плохая поза также может приводить к давлению на сонные артерии, что нарушает кровообращение в головном мозге и способствует кислородному голоданию, влияя на когнитивные способности.

Рекомендации по оптимизации использования мобильного телефона:

Вместо написания текстовых сообщений используйте аудиосообщения.

Ограничьте время, проводимое за телефоном.

Выполняйте компенсирующие движения после использования устройства — растяните шею, расслабьте плечи, потянитесь и глубоко подышите.

Сохраняйте осознанность во время работы с мобильным телефоном и поддерживайте правильную осанку.

Рассмотрите применение приложения "Breath with me", которое предлагает делать глубокий вдох и выдох перед использованием устройства.

Многие взрослые в возрасте 30-54 лет жалуются на постоянные боли в спине, особенно в шее и пояснице, даже если врачи не находят серьезных заболеваний. Чаще всего причиной этих болей становится плохая эргономика рабочего места, стресс, а также эмоциональные и психологические факторы.

Неправильное сидение может привести к напряжению мышц спины и нарушению кровообращения. Недостаток кислорода и питательных веществ в тканях приводит к ухудшению состояния здоровья спины.

Индустриализация и урбанизация значительно изменили природные модели нашей активности. С детства нас приучают долго сидеть на одном месте, что негативно сказывается на гармоничном развитии опорно-двигательного аппарата. В последние годы появилось много заболеваний, таких как сердечно-сосудистые патологии, диабет 2 типа и некоторые виды рака, связанные с малоподвижным образом жизни.