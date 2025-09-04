Чем опасен панический страх заболеть раком

Панический страх заболеть раком называется канцерофобией, заявила врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила причины возникновения этой проблемы

Как отметила доктор, канцерофобия может развиваться под влиянием пережитого опыта лечения онкологического заболевания, а также при наличии случаев подобных патологий среди близких и родственников и при склонности к тревожности.

«Человек с канцерофобией может тратить много времени на изучение информации в интернете, искать у себя схожие симптомы и часто посещать врача, общение с которым дает временное успокоение», — пояснила она.

Специалистка добавила, что люди с этой проблемой зачастую самостоятельно проходят различные обследования, причем без объективных медицинских показаний. Однако в некоторых случаях ощущение страха, напротив, сопровождается отказом от обращения в больницу, даже если это действительно необходимо. Канцерофобия в конечном итоге может привести к серьезным психическим проблемам, таким как панические атаки, депрессия, самоизоляция и нарушение сна, предупредила медик.

Она добавила, что если при обследовании у онколога не было выявлено никаких злокачественных новообразований, то необходимо обратиться к психотерапевту. Этот врач назначит лекарственные средства или когнитивно-поведенческую терапию, хотя в определенных случаях может потребоваться их сочетание, заключила доктор.