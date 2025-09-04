Назван хлеб, который помогает похудеть

Саманта ДеВито, магистр наук, сертифицированный диетолог, считает, что при снижении веса хлеб не должен быть под запретом. Особенно полезно употреблять на диете 100% цельнозерновой хлеб, и вот почему.

Вот несколько причин, как тонко нарезанный цельнозерновой хлеб помогает снизить вес.

Много клетчатки. В цельнозерновом хлебе её больше, чем в хлебе из очищенного зерна. При этом она хорошо насыщает. В ходе одного исследования учёные обнаружили, что у похудевших людей сильнее всего снижение веса было связано именно с потреблением клетчатки.

Меньше калорий. Часто набор веса происходит из-за того, что мы потребляем больше калорий, чем сжигаем. В тонко нарезанном цельнозерновом хлебе содержится всего 60–70 ккал на ломтик, а в обычном - от 120 до 140 ккал.

Большое количество белка. В цельнозерновом хлебе белка больше, чем в очищенном. Из двух ломтиков вы получите 6 г этого вещества, что равно содержанию протеина в одном большом яйце.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.