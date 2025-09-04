Почему офисная работа почти всегда гарантирует проблемы с позвоночником

Специалист по коррекции первого шейного позвонка «Атланта», автор методики экзомассажа Олег Шадский в беседе с Daily Moscow обратил внимание, что офисная работа почти всегда гарантирует проблемы с позвоночником. По его словам, практически каждый второй офисный работник имеет функциональный сколиоз, даже если симптомов нет.

© Вести Подмосковья

«Чаще всего речь идет не о тяжелых формах, а о боковом отклонении тела, которое вызвано мышечным дисбалансом и перекосом таза. Таз является фундаментом тела, и если основание наклонено, позвоночник и голова компенсируют смещение, формируя S-образный сколиоз. «Атлант» - первый шейный позвонок, от которого зависит вертикальная ось тела, и в 95% случаев его смещение провоцирует компенсаторный перекос таза», - объяснил специалист.

По словам Шадского, правка «Атланта» снимает «тормоза», но зачастую для полного выравнивания нужно убирать закрепившиеся мышечные и фасциальные шаблоны. Для профилактики офисным работникам следует проходить диагностику (проверка длины ног, положения таза и наклонов тела), при необходимости делать процедуры, уделять внимание движению, дыханию животом, правильной организации своего рабочего места.