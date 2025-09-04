Врачи объяснили, почему не стоит есть абрикосовые косточки

Научные исследования не подтверждают, что косточки абрикоса действительно лечат рак и защищают от него. Более того, в них содержится амигдалин – вещество, которое в нашем организме превращается в токсичный цианид. Смертельная доза цианида может привести к коме, судорогам или смерти.

Амигдалин, также известный как витамин B17 или лаэтрил, изучался как средство для лечения рака. Исследования показали: он и правда уничтожает раковые клетки. Но есть нюанс: при введении в организм амигдалин убивает и часть здоровых клеток. Доктор Келли Джонсон-Арбор, врач-токсиколог из университетской больницы MedStar при Джорджтауне, предупредила, что приём амигдалина может привести к серьёзным заболеваниям независимо от того, есть ли у вас онкология.

В абрикосовых косточках содержится много амигдалина. Он преобразуется в организме в ядовитый цианид. Умеренные симптомы отравления цианидом включают затруднённое дыхание, слабость, головокружение. Если же вы заметили у человека синюшный оттенок кожи, то это уже серьёзный признак - немедленно вызывайте скорую.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.