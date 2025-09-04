К чему могут привести поздние ужины

Поздний ужин, особенно тяжелая и жирная пища, серьезно вредят организму, сбивая его природные ритмы, рассказала в беседе с "Радио 1" нутрициолог, президент Союза "Здоровье наших детей" Ольга Панова.

© Сетевое издание m24.ru

По словам специалиста, из-за позднего ужина природный ритм сбивается, потому что организм тратит энергию на переваривание пищи, в то время как должен расслабляться.

"Эти плохие привычки перед сном быстро входят в нашу жизнь и очень тяжело выводятся. Поэтому нужно дойти до степени осознанности, либо, не дай бог, что-то может случиться с организмом, и только тогда вы задумаетесь", – рассказала она.

Панова советует за 2–3 часа до сна вообще не употреблять никакую еду, потому что даже полезный белок, который содержится в твороге, имеет свою калорийность и может привести к набору веса. Если так хочется перекусить, то лучше поесть вареные яйца, так как они быстро усваиваются.

Кроме того, можно выпить теплое молоко с половиной банана. Этот перекус расслабит мышцы и даст организму калий и магний, поделилась нутрициолог.

Ранее нутрициолог рассказала, что частое употребление энергетиков негативно влияет на нервную систему. Когда человек устает и выпивает данный напиток, он чувствует заряд бодрости, после чего повторяет эти действия. Так формируется замкнутый круг: чем больше человек пьет энергетиков, тем хуже он себя чувствует.