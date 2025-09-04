Правда ли, что все зумеры раньше седеют

Доктор медицинских наук, профессор, трихолог Юлия Галлямова в интервью радио Sputnik рассказала, что на данный момент отсутствуют объективные научные исследования и доказательства факта массового распространения седины среди зумеров.

© Вести Подмосковья

«Если кто-то из врачей обратил внимание, что зумеры стали чаще обращаться с вопросами о седине, то это ни о чем не говорит. Седина является запрограммированным процессом, который у одних начинается позже, у других - раньше. Люди просто стали больше замечать изменения во внешности, в состоянии волос, вряд ли это биологический феномен», - поделилась специалист.

По словам Галлямовой, появление седины у молодого поколения, возможно, связано с глубинными генетическими процессами. Процесс до конца не изучен, пока озвучиваются только предположения. Ускорение старения может происходить из-за неправильного питания, нехватки меланина от недосыпа, недостатка физической активности, влияния гаджетов и изменения образа жизни в целом.