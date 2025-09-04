Генетик рассказал, какая диета позволяет отключить гены ожирения

Средиземноморская диета помогает отключить гены, которые повышают риск развития ожирения, рассказала «Газете.Ru» кандидат биологических наук, генетик, биолог, ведущий научный сотрудник и председатель экспертного совета ООО «Национальный центр генетических исследований» MyGenetics Ирина Колесникова.

В основе такого питания — овощи и фрукты, зелень, орехи, «хорошие» жиры (масла, такие как оливковое), морепродукты (в том числе рыба в умеренном количестве, а вот мяса не много), цельнозерновые продукты (хлеб, макаронные изделия), молочные продукты (сыры, йогурты — в умеренных количествах). Известно, что такая диета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета второго типа и других проблем со здоровьем.

По словам генетика, для некоторых людей такая диета будет иметь особо выраженный эффект.

«Известны гены, которые могут значимо влиять на риск развития таких неприятностей как ожирение, сахарный диабет и другие распространенные заболевания. Один из наиболее известных таких генов – FTO. Его иногда называют геном ожирения, поскольку некоторые его варианты существенно повышают риск набора веса и развития сахарного диабета 2-го типа. Также известен ген MC4R, регилирующий работу одного из меланокортиновых рецепторов. Оба гена, точнее, их продукты, участвуют в регуляции чувства голода и насыщения, а также других процессов, которые могут влиять на набор веса и развитие сахарного диабета. Но следование средиземноморской диете может свести этот риск к минимуму у обладателей неблагоприятных генетических вариантов», – рассказала генетик.

Еще один пример, по словам специалиста, – это ген TCF7L2. Некоторые его варианты повышают риски развития сахарного диабета 2-го типа, а также его сопутствующих патологических состояний, таких, например, как инсульт.