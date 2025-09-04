Диетолог назвала самые полезные для здоровья виды хлеба

Самые полезные и питательные варианты хлеба изготавливаются из цельного зерна. Они содержат по сравнению с обычным белым хлебом витамины, минералы и клетчатку.

Хлеб из пророщенного цельного зерна. Из одного ломтика такого хлеба вы получите 71 ккал, 5 г белка, 12,9 г углеводов и 2 г клетчатки. Этот хлеб позволяет лучше усваивать железо, цинк, в нём меньше крахмала и он легче переносится людьми с непереносимостью глютена, не связанной с целиакией.

Хлеб на закваске. Благодаря процессу ферментации в нём уменьшается количество FODMAP (ферментируемых олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов), глютена, фитиновой кислоты. Один ломтик цельнозернового хлеба на закваске содержит 120 ккал, 4 г белка, 3 г жиров, 20 г углеводов, 2 г клетчатки.

Хлеб из 100% цельной пшеницы. Из одного его ломтика можно получить 80 ккал, 4 г белка, 1,1 г жиров, 13,7 г углеводов, 1,9 г клетчатки.

Овсяный хлеб. В ходе одного исследования учёные обнаружили, что у людей, которые ели овсяный хлеб, обогащённый бета-глюканом, было меньшее повышение уровня сахара в крови и более низкий уровень инсулина после еды, чем у тех, кто употреблял цельнозерновой хлеб.

Льняной хлеб. Он богат питательными веществами, в том числе клетчаткой, белком, альфа-линоленовой кислотой (АЛК). Последняя снижает кровяное давление и улучшает здоровье сердца. Согласно результатам одного исследования, употребление льняного хлеба три раза в день в течение недели снизило у людей общий уровень холестерина на 7%, а «плохого» холестерина — на 9%.

100% пророщенный ржаной хлеб. В нём, как правило, больше питательных веществ. В том числе клетчатки и витаминов группы В. Также одна научная работа показала, что употребление ржаного хлеба вечером привело к нескольким преимуществам для здоровья по сравнению с белым хлебом. Они включали снижение уровня сахара в крови, уменьшение реакции на инсулин, более высокие уровни глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) и пептида YY (PYY), усиление ферментации в кишечнике на следующее утро, более высокие концентрации короткоцепочечных жирных кислот (SCFA) в крови.

Безглютеновый хлеб. Его делают обычно из кукурузного, маниокового, картофельного, тапиокового и рисового крахмала. Выбирайте при его покупке сорта минимальным количеством добавок и цельнозерновые сорта.

