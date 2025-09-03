Перечислены преимущества зеленого чая для здоровья

Как вы думаете, изменится ли что-то, если вы станете каждый день начинать с чашки зелёного чая? Оказывается, да. Вот что такая практика может вам дать.

Ясность ума. Доктор Ли С. Маркус, сертифицированный кардиолог и основатель Impact Health, заметил, что в течение трёх дней после включения в рацион зелёного чая у него стала намного лучше концентрация во время сложных катетеризаций сердца. При этом высокий уровень энергии сохранялся четыре-шесть часов без типичного полуденного тумана в голове. То же самое заметила Эринн Эверхарт, лицензированный семейный психотерапевт и владелица консультационного центра Every Heart Dreams в Эльдорадо-Хиллз.

Более качественный сон. Удивительно, но сон доктора Маркуса тоже стал лучше благодаря переходу от кофе к зелёному чаю. Он стал быстрее засыпать и просыпаться более отдохнувшим.

Улучшение связи между кишечником и мозгом. Антиоксиданты в зелёном чае улучшают пищеварение. Благодаря этому Эверхарт чувствовала себя более уравновешенной во время интенсивных терапевтических дней.

Снижение маркеров воспаления. Спустя шесть месяцев регулярного употребления зелёного чая у доктора Маркуса снизился уровень С-реактивного белка (маркера воспаления) на 15%.

Ощущение спокойствия. Зелёный чай снижает уровень стресса, помогает воспринимать сложные ситуации более спокойно.

