Как правильно выбрать зубную щетку, хранить и защищать от микробов

Зубная щетка: как правильно ее выбрать, хранить и защищать от микробов
«Зубы нужно чистить» — это правило мы усвоили с детства. Гигиена полости рта немыслима без зубной щетки. Однако, она может стать источником серьезных проблем, если не уделять должного внимания ее хранению и защите. На щетинках скапливаются бактерии, особенно если аксессуар хранится в сыром или плохо проветриваемом месте. Это может привести к заболеваниям десен и даже инфекциям. О том, как правильно ухаживать за зубной щеткой, нам рассказал Арам Давидян — врач стоматолог-хирург.
Кто живет на зубной щетке?
На ее ворсинках обитают многочисленные представители микрофлоры — миллионы бактерий, грибки и даже вирусы. Большинство из них опасны для человека, поскольку провоцируют различные недуги. Кроме того, на щетке могут находиться остатки пищи и клетки слюны, создающие хорошие условия для размножения микроорганизмов. «Правильное хранение, дезинфекция и регулярная замена щетки способны сократить количество микробов и исключить основные риски», — поясняет врач.
Выбирайте щетку, за которой легко ухаживать
Чтобы минимизировать проблемы с гигиеной, важно пользоваться практичными аксессуарами из качественных материалов.
Современные зубные щетки обычно изготавливаются из искусственного ворса, так как он лучше выдерживает влажность и не притягивает бактерии. Натуральная щетина выглядит более эстетично, но как выяснилось, имеет свои недостатки. «Она менее гигиенична: впитывает много влаги, что создает благоприятную среду для развития микроорганизмов», — говорит Арам Давидян.
Наш эксперт советует покупать сертифицированные товары, которые имеют одобрение стоматологических ассоциаций или рекомендации врачей.
Врач стоматолог-хирург обращает внимание, что зубную щетку нужно менять каждые 3—4 месяца или после перенесенных заболеваний. Это предотвращает скопление бактерий.
Храните щетку правильно
Хранение — это ключевой момент для предотвращения роста бактерий и продления срока службы вашей зубной щетки. Вот несколько полезных рекомендаций от нашего эксперта:
- Держите щетку в вертикальном положении.
После использования старайтесь помещать ее в стакан или специальный контейнер, чтобы вода могла стекать и щетина не соприкасалась с поверхностью.
- Избегайте закрытых контейнеров.
Не держите щетку во влажной среде. Это способствует ускоренному размножению бактерий. Если необходимо, выбирайте контейнеры с вентиляцией.
- Отделяйте щетки.
Если у вас несколько аксессуаров, храните их отдельно, чтобы исключить контакт друг с другом. Помните, что нельзя пользоваться чужой щеткой — это предмет индивидуальной гигиены.
- Не прикрывайте щетку.
Избегайте защитных колпачков, если не планируете использовать инструмент в ближайшее время. Колпачок удерживает влагу и провоцирует активный рост микробов.
Эти простые рекомендации помогут вам обеспечить надлежащую гигиену зубной щетки и защитить себя от воспалений и заболеваний.
Дезинфекция: как и зачем ее проводить?
Чтобы щетка прослужила вам дольше и не стала источником неприятностей, важно проводить ее дезинфекцию.
«Регулярное кипячение или использование антисептиков помогают снизить количество микроорганизмов на щетинках и предотвратить потенциальные проблемы со здоровьем», — обращает внимание Арам Давидян.
Наш эксперт подсказал несколько эффективных методов дезинфекции:
- Погрузите щетку в кипящую воду на 3—5 минут. Это поможет уничтожить большинство микроорганизмов.
- Используйте перекись водорода или хлоргексидин. Поместите щетку в раствор на 10—15 минут, а затем тщательно промойте проточной водой.
- Приготовьте пасту из пищевой соды и воды. Нанесите средство на ворс, оставьте на 10 минут, затем сполосните. Также подойдет для дезинфекции смесь воды и уксуса.
- Можно использовать ультрафиолет для обработки щеток. Арам: «Это безопасный и эффективный способ уничтожения бактерий и вирусов. UV-лампы разрушают ДНК патогенов, предотвращая их размножение и обеспечивая более гигиеничное состояние ворса».
- Каждый день после чистки держите аксессуар несколько секунд под горячей водой.
После обработки важно правильно хранить зубную щетку, чтобы дать ворсу как следует высохнуть. Помните, что уход за зубами и деснами начинается с этого маленького аксессуара. Уделяйте внимание его чистоте и безопасности — и радуйтесь свей здоровой белоснежной улыбке!