Недорогой фрукт, который помогает снизить давление и похудеть

Статистика ВОЗ показывает: гипертония — одна из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний в России. Эксперты отмечают, что даже небольшие изменения в рационе способны снизить риски. В этом плане особого внимания заслуживает грейпфрут — он помогает мягко регулировать давление и способствует снижению веса. Подробнее об этом цитрусовом фрукте — в материале «‎Рамблера».

Польза грейпфрута

1. Снижает давление

Грейпфрут содержит много калия и мало натрия, что помогает регулировать водно-солевой баланс в организме. Калий расслабляет стенки сосудов и способствует мягкому снижению давления, а низкое содержание натрия уменьшает задержку жидкости. Регулярное включение грейпфрута в рацион может снижать уровень систолического давления на 2–3 мм рт. ст., что особенно важно для людей с предгипертонией или легкой гипертонией.

Метаанализ рандомизированных исследований, опубликованный в ResearchGate, подтвердил эту связь: у участников, которые ели грейпфрут или пили его сок, наблюдалось среднее снижение систолического давления на 2,43 мм рт. ст. по сравнению с контрольной группой. Хотя эффект не такой значительный, как от медикаментов, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний это может иметь большое значение в долгосрочной перспективе.

2. Способствует снижению жировой массы живота

Грейпфрут — низкокалорийный продукт, но при этом богат клетчаткой, которая надолго сохраняет чувство сытости. В одном исследовании, с которым можно ознакомиться подробнее в PubMed, участники ели половину грейпфрута перед каждым приемом пищи в течение шести недель. Итог: окружность их талии уменьшилась в среднем на 2,45 см, а также снизился уровень «плохого» холестерина.

Это подтверждает, что грейпфрут помогает контролировать вес именно за счёт влияния на жировые отложения в области живота.

Учёные считают, что комбинация растворимой клетчатки и биологически активных веществ (например, флавоноидов) улучшает обмен веществ, снижает уровень инсулина и уменьшает тягу к быстрым углеводам. А значит, регулярное употребление грейпфрута может стать хорошей привычкой для тех, кто хочет не только сбросить вес, но и сохранить результаты надолго.

3. Помогает регулировать уровень инсулина

После еды уровень сахара в крови подскакивает, и организм вырабатывает инсулин. У людей с нарушением обмена веществ это приводит к накоплению жира и риску диабета. Включение грейпфрута в рацион помогает замедлить всасывание углеводов и снизить нагрузку на поджелудочную железу.

Этот эффект связывают с высоким содержанием растворимой клетчатки и антиоксидантов. Пектин, который есть в грейпфруте, замедляет пищеварение и помогает дольше чувствовать насыщение, а биофлавоноиды защищают клетки от окислительного стресса. Все это снижает риск развития диабета второго типа и помогает тем, кто уже имеет предрасположенность к метаболическим нарушениям, сообщается в Medical News Today.

4. Богат нутриентами

Один средний грейпфрут весом около 250 г покрывает более половины суточной нормы витамина C, который укрепляет иммунитет, участвует в синтезе коллагена и улучшает усвоение железа. Кроме того, он дает организму витамин A, ликопин, флавоноиды и другие антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений свободными радикалами. Благодаря этому грейпфрут полезен не только для сердца, но и для кожи, зрения и общего состояния организма. Особое значение имеет высокий уровень калия (около 415 мг на один плод), который помогает уравновешивать действие натрия и снижает риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Моменты, на которые важно обратить внимание

Взаимодействие с лекарствами: грейпфрут способен нейтрализовать определенные ферменты, влияющие на метаболизм препаратов — обратитесь за советом к врачу или фармацевту, если принимаете лекарства;

грейпфрут способен нейтрализовать определенные ферменты, влияющие на метаболизм препаратов — обратитесь за советом к врачу или фармацевту, если принимаете лекарства; Кислотность: чрезмерное употребление нежелательно при гастрите, язве или рефлюксной болезни — учитывайте свое состояние;

чрезмерное употребление нежелательно при гастрите, язве или рефлюксной болезни — учитывайте свое состояние; Не магическая таблетка: грейпфрут — один из инструментов, а не волшебный способ снизить давление или похудеть.

Грейпфрут — это доступный и полезный фрукт, который может немного снизить артериальное давление и окружность талии, улучшить липидный профиль и инсулинорезистентность, обеспечить организм важными витаминами и антиоксидантами. Добавляйте его в рацион регулярно, и в разумных количествах, учитывая особенности здоровья и взаимодействие с лекарствами. Вкупе с поддержанием активного образа жизни, грейпфрут может стать вашим союзником в заботе о сердце и фигуре.

