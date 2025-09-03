Какие продукты могут придать энергии и силы

Креатин - аминокислота, которая помогает вырабатывать энергию, увеличивает мышечную силу и костную массу, улучшает когнитивные функции, защищает от хронических болезней, снижает уровень сахара в крови. В день рекомендуется получать от 3 до 5 г этого вещества из пищи. Вот в каких продуктах креатина особенно много.

© Ferra.ru

Говядина. В 113 г этого мяса содержится 0,5 г креатина. Также в говядине есть все девять незаменимых аминокислот.

Свинина. На порцию приходится от 0,5 до 1 г креатина. Кроме того, 110 г жареной свиной корейки содержит более 27 г белка, много калия, витамина B6.

Ягнятина и баранина. Из 113 г такого мяса вы получите 0,3–1,3 г креатина. Это больше, чем в курице, говядине и свинине.

Птица. Одна куриная грудка массой 170 г даст вам 0,3 г креатина. В мясе птицы также много белка, селена, фосфора, витаминов группы В, есть все незаменимые аминокислоты,

© Olga Yastremska / Getty Images

Мясо дичи. Распространённые его виды - оленина, бизон, кролик, кабан. Это мясо богато железом, цинком, белком, витаминами группы B. Точное количество креатина в нём неизвестно, но, вероятно, оно аналогично другим видам красного мяса.

Рыба. В зависимости от сорта на порцию приходится 0,2–0,5 г креатина. Также рыба - отличный источник омега-3 жирных кислот, белка.

Креветки. На 1 кг этих морепродуктов приходится 0,7 г креатина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.