Почему нужно меньше сидеть и больше стоять

Хронические болезни печени становятся всё более распространёнными. Ожидается, что к 2040 году у более 40% американцев разовьётся неалкогольная жировая болезнь печени. К счастью, есть профилактические меры, которые вы можете предпринять прямо сейчас. Одна из них - больше стоять, чем сидеть.

Вот как отказ от длительного сидения может поддержать здоровье печени.

Способствует выбору здорового образа жизни. Физические упражнения и целенаправленное движение связаны с целым рядом полезных для организма привычек. Это улучшение питания, отказ от алкоголя, обращение за психологической помощью, соблюдение гигиены сна и социализация.

Наращивает мышцы. Наличие достаточного количества мышечной массы особенно важно для людей с циррозом. Одно исследование показало, что у участников с циррозом печени, которым требовалось более 15 секунд для прохождения теста «встать со стула», был выше риск смертности.

Поддерживает активность. Научные работы демонстрируют, что даже небольшая физическая активность особенно важна для улучшения функции печени и профилактики развития неалкогольной жировой болезни печени.

Помогает сбалансировать уровень сахара в крови. Считается, что при жировой болезни печени повышается резистентность к инсулину. Для её снижения полезно вести здоровый образ жизни, сбалансированно питаться, регулярно выполнять физические упражнения. Согласно результатам одного систематического обзора и метаанализа, у людей, которые стояли на 1,3 часа больше в день, было небольшое, но статистически значимое снижение уровня глюкозы в крови натощак и жира в организме.

Регулирует обмен веществ. Печень помогает перерабатывать белки, жиры и углеводы. Это центр метаболизма нашего организма.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.