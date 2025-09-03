Какие вещества защищают от старения

Геропротекторы — вещества, которые могут замедлить старение. Среди них куркумин, а также магний, витамин D и витамин К2, рассказала «Газете.Ru» главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Инна Решетова.

«Сейчас мы активно изучаем их влияние на старение и общее состояние организма, чтобы выбрать лучшие. На основе этих исследований мы создаем панель биомаркеров старения. Это будет таргетная панель, включающая несколько ключевых механизмов старения. Мы изучаем как базовые геропротекторы, так и уникальные природные вещества, которые содержатся в наших ягодах, фруктах. К базовым относятся, например, таурин, глицин, берберин, NAC, физетин, уролитин, метформин и другие. Последний также лечит инсулинорезистентность, о которой мы говорили. Куркумин, а также магний, витамин D и витамин К2, также считаются геропротекторами. Это некоторые из основных веществ, которые мы рассматриваем», – объяснила доктор.

Однако, по словам Решетовой, нет геропротектора, который можно назвать самым эффективным.