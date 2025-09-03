Какие ежедневные привычки помогут регулировать уровень сахара в крови

Даже небольшие действия каждый день могут помочь улучшить показатели глюкозы в крови, если у вас сахарный диабет. Вот на чём рекомендуют сосредоточиться диетологи.

Начинайте трапезу с некрахмалистых овощей. Некоторые исследования показывают, что порядок употребления пищи может влиять на уровень сахара в крови. К примеру, согласно одному обзору, продукты, богатые клетчаткой (некрахмалистые овощи и пр.), перед приёмом пищи, содержащим много углеводов, снижает скорость опорожнения желудка. Это может смягчить рост уровня сахара в крови после еды. Было доказано также, что тот же эффект достигается при употреблении белка или жира в первую очередь. Поэтому после овощей лучше переходить к белку, а затем к углеводам.

Тщательно пережёвывайте пищу. Одно исследование продемонстрировало, что привычка быстро есть может повышать уровень сахара в крови.

Регулярно проверяйте уровень сахара в крови. Это ключ к поддержанию его оптимального уровня. Лучше всего проверять этот показатель в одно и то же время каждый день.

Дышите глубже. При стрессе уровень гормона кортизола может возрасти, а вместе с ним и уровень сахара в крови. Помочь с этим может практика глубокого дыхания. Кейтлин Хиппли, магистр педагогических наук, зарегистрированный диетолог, сертифицированный сертифицированный диетолог, сертифицированный специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям, рекомендует попробовать технику квадратного дыхания. То есть нужно четыре секунды вдыхать воздух, задержать дыхание на четыре секунды, выдохнуть всё в течение четырёх секунд и снова задержать дыхание на четыре секунды.

Гуляйте после еды. В научных исследованиях отмечается, что всего 20-минутная прогулка после приёма пищи снижает уровень глюкозы в крови. Для ещё большего эффекта выйдите на свежий воздух.

Сочетайте углеводы с белками. Это замедлит превращение углеводов в глюкозу, стабилизирует уровень сахара в крови, поможет дольше оставаться сытым.

