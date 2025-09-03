Восемь продуктов, которые нужно есть чаще после 40 лет

Формирование здоровых привычек в еде после 40 лет поможет вам снизить риск развития хронических болезней. Вот какие продукты, по мнению специалистов в области питания, особенно важны в этом возрасте.

Оливковое масло. У него более здоровый профиль жиров, чем у многих других масел, оно богато полифенолами, обладающими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Одно недавнее исследование показало также, что употребление примерно половины столовой ложки оливкового масла в день снижает вероятность развития деменции на 28%.

Орехи. Частые перекусы ими связаны со снижением риска возникновения диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака. По данным одной научной работы, грецкие орехи чаще ассоциируются со здоровым старением.

Тёмно-зелёные листовые овощи. После 40 лет такую зелень нужно есть обязательно. Он незаменима для поддержания когнитивных функций, здоровья сердца, прочности костей.

Семена льна. Для столовые ложки этих семян содержат 4 г клетчатки. Также в них много омега-3 жирных кислот, которые уменьшают хроническое воспаление, усиливающееся обычно с возрастом.

Тефф. Это крошечный безглютеновый злак. Исследования показывают, что люди, которые регулярно едят больше цельнозерновых продуктов в среднем возрасте, дольше живут и реже болеют.

Процеженный (греческий) йогурт. Он богат пробиотиками и другими веществами, способствующими росту полезных кишечных бактерий. Кроме того, благодаря греческому йогурту вы будете получать больше белка, который уменьшает потерю мышечной массы после 40 лет.

Ягоды. Доказано, что регулярное их употребление защищает мозг от негативных последствий старения и воспалений.

Жирная рыба. Согласно результатам одного исследования, люди старше 50 лет, съедавшие около 140 г рыбы на обед два раза в неделю в течение 10 недель, теряли меньше мышечной массы, чем те, кто рыбу не ел.

