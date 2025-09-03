Врач предупредила об опасных последствиях избытка секса

Гинеколог Стефани Казер предупредила, что избыток секса вреден для здоровья. Об опасных последствиях частых половых контактов она рассказала изданию Metropoles.

В чем опасность избытка секса для здоровья
Казер пояснила, что норма секса для каждого человека индивидуальна.

«Это должно быть такое количество, которое удовлетворяет обе стороны и при этом не причиняет партнерам ни физических, ни эмоциональных страданий», — заявила она.

Тем не менее, по словам врача, чем больше половых актов за одну ночь и чем меньше отдыха между ними, тем выше риск возникновения проблем со здоровьем. В качестве примера она привела мышечные спазмы и напряжение, особенно часто появляющиеся после оргазма, цистит и вагинальные инфекции, а также травмы гениталий, такие как трещины на слизистых оболочках или перелом пениса.

Ранее сексолог Андрей Булах рассказал о причинах потери интереса к сексу. По его словам, это происходит из-за погружения в родительство.