Какие сезонные ягоды самые полезные

Заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова назвала ягоды, наиболее полезные ранней осенью.

«Сейчас начало сентября, а это значит, что на прилавке чаще всего можно найти такую ягоду, как ежевика. Она богата витамином С, антиоксидантами, укрепляет сосуды», – сказала она РИА Новости.

Волкова также отметила большую пользу от поздних сортов малины, черники и голубики, винограда темных сортов. Полезен для пищеварения сейчас и крыжовник.

