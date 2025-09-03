Гинеколог рассказала о секретных упражнениях, сохраняющих женское здоровье

Сидячая работа, невысокая физическая активность или, наоборот, слишком тяжелый физический труд и подъем тяжестей, роды и, в конце концов, возраст - все это влияет на состояние мышц тазового дна у женщин. А слабые мышцы провоцируют массу неприятностей, включая опущение внутренних органов, ухудшение качества жизни, в том числе и сексуальной. Как предотвратить такое состояние, "РГ" рассказала врач-гинеколог, заведующая научно-исследовательской лабораторией здоровья женщины, матери и ребенка ИМД Пироговского Университета Ольга Братчикова.

"Любые мышцы нуждаются в тренировке, и мышцы тазового дна - не исключение. Комплекс упражнений, направленный на тренировку этих мышц, был разработан еще в середине прошлого века американским гинекологом Арнольдом Кегелем. Внимания этим упражнениям последние десятилетия уделяется очень много. Мы рекомендуем выполнять их практически всем женщинам, причем не надо ждать каких-то неприятных симптомов, лучше всего - профилактические занятия", - пояснила Ольга Братчикова.

Дело в том, что меняется отношение женщины к своему здоровью - современные дамы и в 60 хотят выглядеть молодо, оставаться энергичными и привлекательными. Но современный образ жизни, офисные нагрузки - это фактор риска, как, впрочем, и тяжелая физическая работа.

"Мы должны понимать, что самопроизвольные роды, пониженная физическая активность, сидячая работа или, наоборот, физически тяжелая работа, а также возраст - все это, влияет на состояние мышц тазового дна. Помимо эстетических изменений, опущение стенок влагалища влечет за собой и функциональные изменения, влияющие на качество жизни, сексуальную активность. Комплекс упражнений Кегеля - это действенный способ профилактики, выполняемые регулярно упражнения помогают укрепить мышцы и тем самым снизить риски опущения половых органов", - говорит доктор Братчикова.

Ключевой момент - именно в регулярности. Где найти время в нашей суматошной жизни? Но у гимнастики Кегеля, как и у аналогичных упражнений, которые входят в комплексы йоги, есть большое преимущество: они статичны, их можно выполнять и стоя, и сидя, абсолютно незаметно для окружающих (даже, например, во время поездки в машине или метро).