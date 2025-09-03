Топ-5 пять лучших продуктов для восстановления работы кишечника

Порядка 25-30 граммов клетчатки - основы здорового питания - рекомендуется получать в сутки взрослому человеку. Однако многие едят вдвое меньше.

"Клетчатка играет ключевую роль в работе микробиоты, нормализации стула и профилактике заболеваний, снижая риск развития ожирения, диабета, атеросклероза", - подчеркнул кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Врач привел список продуктов, в которых больше всего ценных пищевых волокон. Включение их в рацион поможет снизить риски хронических заболеваний. Специалист уточнил, что количество клетчатки нужно увеличивать постепенно и пить при этом достаточно воды, чтобы пищевые волокна выполняли свою функцию.

Мощным пробиотиком, питающим полезную микрофлору и помогающим ее быстро восстановить, являются пшеничные отруби.

"Абсолютный лидер по содержанию клетчатки - 43 грамма на 100 граммов. На втором месте (34 г на 100 г) семена чиа, образующие гелеобразную массу в кишечнике. Семена льна (27 г на 100 г) - источник лигнанов. Это соединения с антиоксидантным и фитоэстрогенным действием", - объяснил Сергей Вялов.

Пятерку топа замыкают миндаль (15 г на 100 г) и темный шоколад (70-85% какао, 11 г на 100 г). Врач отметил, что флаванолы в полезном десерте положительно влияют на кровообращение и поддерживают здоровье сердца.

В список врача также попали малина, груша, авокадо, чечевица, нут, овсяные хлопья, яблоки с кожицей, брокколи и сушеный инжир.