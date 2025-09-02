Перечислены фрукты, в которых клетчатки больше, чем в яблоке

Одно яблоко среднего размера (200 г) содержит 4 г клетчатки. Это вещество хорошо насыщает, улучшает пищеварение, помогает при запорах. Получить его можно и из других фруктов.

Маракуйя. На одну порцию этого тропического фрукта (236 г) приходится 24,5 г клетчатки.

Малина. В каждой чашке этих ягод (150 г) содержится почти 10 г клетчатки. Это почти 1/3 дневной нормы.

Гуава. У этого фрукта и кожура, и семена съедобны. Из одной чашки гуавы (165 г) вы получите 9 г клетчатки.

Ежевика. Каждая чашка ежевики (150 г) даёт нашему организму 8 г клетчатки.

Авокадо. В нём много витамина Е, полезных жиров и других питательных веществ. Что касается содержания клетчатки, то в половинке фрукта её около 7 г.

Хурма. Каждый её плод (168 г) содержит 6 г клетчатки.

Драконий фрукт. Из одной чашки этого фрукта (180 г) вы получите 5,5 г клетчатки.

Груша. В ней клетчатки больше, чем в яблоке: 5,5 г на средний плод.

Киви. Одна чашка нарезанного фрукта (примерно 2 1/2 плода киви) даст вам 5,4 г клетчатки.

