Как лишение сна меняет мозг человека

Известно, что приоритет качественного сна улучшает работу мозга. Но как это работает и почему спать так важно для нас?

Во время сна мозг восстанавливается и перезагружается. Это включает также выведение отходов и токсинов из него.

Если же вы недосыпаете, то это может повлиять на работу мозга несколькими способами. Менее эффективно начинает работать префронтальная кора - центр принятия решений, решения проблем и контроля, ухудшается концентрация, когнитивная гибкость, рабочая память. Вам может быть сложнее эмоционально воспринимать информацию, рассуждать, вы хуже оцениваете риски, ваша скорость реакции ухудшается. Всё это - последствия кратковременной нехватки сна.

Если же вы спите слишком мало регулярно и недосып становится нормой, то могут возникнуть более серьёзные проблемы со здоровьем. Например, в исследовании Национальной медицинской библиотеки США отмечается, что существует связь между хроническим недосыпанием и болезнью Альцгеймера. Даже одна ночь лишения может увеличить количество опасных белков, связанных с этим заболеванием, в мозге. По оценкам, согласно одному анализу, до 15% случаев болезни Альцгеймера связаны с плохим сном.

