Врач рассказал, как провести полноценный детокс организма после лета

Осенью в рацион стоит включить тыквенные семечки и масло тыквы для детокса организма после лета. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, взрослый и детский нутрициолог витаминно-минеральных комплексов Hedonist Ирина Тюрина.

«Нужно добавить в рацион тыквенные семечки и масло тыквы. Дополнительно полезно употребление клетчатки — например, семян льна или псиллиума, которые поддерживают работу желудочно-кишечного тракта и способствуют его очищению», — заявила эксперт.

Врач посоветовала есть простые блюда, приготовленные на пару или в духовке, чтобы дать пищеварительной системе «отдохнуть» от излишеств. Она призвала отказаться от употребления речной рыбы, потому что это может повысить риск заражения паразитами при недостаточной термической обработке продукта.

Тюрина предупредила, что чрезмерное потребление фруктов может привести к избыточному поступлению фруктозы и сахарозы, что создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и печень.

Для мягкого запуска процесса восстановления она также рекомендовала пить не менее 30 мл чистой питьевой воды на каждый килограмм веса взрослого человека в сутки.

«Утром натощак рекомендуется пить теплую воду с лимоном, а также за 15–20 минут до приема пищи — теплую воду без добавок», — пояснила врач.

Для поддержки лимфатической системы терапевт посоветовала не забывать о регулярной физической активности, массажах, банях и саунах.

Она также напомнила о важности полноценного сна.

«Лето часто сопровождается нарушением режима сна. Осенью особенно важно восстановить биоритмы, поскольку именно во сне активно работают механизмы детоксикации и гормональной регуляции. Рекомендуется ложиться не позже 23:00, спать в прохладном помещении с плотными шторами (или в маске для сна), не менее 7–8 часов в сутки», — объяснила Тюрина.

