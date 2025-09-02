Названо самое простое и эффективное упражнение для похудения

Ходьба - это то, что легко впишется в самый насыщенный график. К тому же исследования показывают, что регулярные ежедневные прогулки действительно помогают снизить вес.

Количество сжигаемых калорий, как показал анализ 37 испытаний, практически линейно зависит от вашего веса. И чем вы тяжелее, тем больше сжигаете во время ходьбы. Помимо этого, такой вид активности помогает избежать травм.

Обзор 34 пробных тренировок, половина из которых включала ходьбу или использование беговых дорожек, показал также, что трёх сеансов аэробных упражнений продолжительностью от 30 до 60 минут в неделю, как минимум умеренной интенсивности, достаточно для уменьшения количества висцерального жира. Этот жир находится глубоко в области живота и связан с повышенным риском развития болезней сердца.

Учёные также установили, что физическая активность свыше рекомендуемых 150 минут в неделю не приводила к дополнительной потере жира.

Однако не будем тешить себя иллюзиями: съесть калорийную пищу намного легче и быстрее, чем сжечь такое же количество жира. При этом результаты одного исследования 2021 года продемонстрировали, что люди, которые смогли сохранить потерянный вес, уделяли более часа умеренной или интенсивной активности почти каждый день недели, больше двигались утром и в выходные по сравнению с людьми, страдающими ожирением.

Вот как ещё вы можете извлечь максимальную пользу от каждой прогулки.

Возьмите с собой тяжёлую сумку, выберите холмистый маршрут или пройдитесь до магазина немного быстрее. Это поможет сжечь больше калорий.

Увеличьте дистанцию. Чем дольше вы идёте, тем больше энергии вырабатывается.

Гуляйте на природе. Исследование 17 видов пеших прогулок на природе, проведённое в 2024 году, показало, что они улучшают настроение, психическое благополучие, делают оптимистичнее, снижают тревожность и беспокойство.

Попробуйте скандинавскую ходьбу. В научной литературе говорится, что она сжигает больше калорий, чем обычная ходьба.

