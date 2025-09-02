Диетологи посоветовали орехи для снижения уровня сахара в крови

Ленора Ватаманюк, сертифицированный диетолог, говорит, что из всех орехов пекан меньше всего повышает уровень глюкозы в крови после еды. Если хотите попробовать что-то другое, то обратите внимание на миндаль, макадамию и бразильские орехи.

В пекане жиров больше, чем в других видах орехов, и это может быть плюсом. Всего 30 г этих орехов дадут 20 г жиров. Организм использует их для получения энергии, образования и защиты клеток, усвоения витаминов A, D, E и K.

Продукты в высоким содержанием клетчатки типа орехов пекан тоже могут помочь поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови. В 28 г пекана чуть менее 3 г этого вещества.

Белок расщепляется на аминокислоты, поэтому минимально влияет на уровень сахара в крови. В 28 г орехов пекан содержится около 2,5 г протеина.

