Бег против ходьбы под наклоном: что поможет быстрее похудеть

Если вы сосредоточены на снижении веса, то может быть непросто выбрать подходящие для этого упражнения. Например, бег или ходьба под наклоном. Каждый из этих видов деятельности имеет свои преимущества.

Ходьба по наклонной поверхности и бег имеют схожую пользу для здоровья. При этом ходьба меньше нагружает суставы, а бег позволяет сжечь больше калорий за меньшее время. Например, при весе 70 кг за 30 минут пробежки вы сожжёте до 474 ккал.

Оба вида активности также положительно влияют на общее здоровье. Они улучшают настроение, сон, равновесию и координацию, снижают уровень стресса, кровяное давление, риск возникновения болезней сердца, инсульта, некоторых видов рака, поддерживают здоровье лёгких и сердца, снижают уровень холестерина, укрепляют кости и мышцы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.