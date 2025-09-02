Тренер дал совет россиянам старше 40 лет

Правильно подобранные физические нагрузки помогут сохранить молодость, здоровье и жизненный тонус после 40 лет, считает старший тренер сети студий фитбоксинга Hawaii Fitboxing Адель Набиева. Советы по выбору вида спорта в этом возрасте она дала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Набиева рассказала, что для людей старше 40 лет основным приоритетом при выборе физических нагрузок должна стать безопасность суставов. В этом помогут тренировки с низкой ударной активностью.

«Это критически важно для защиты коленей, позвоночника и тазобедренных суставов, которые с возрастом становятся более уязвимыми», — объяснила она.

Помимо этого, тренер посоветовала сделать акцент на функциональность и развитие гибкости. По ее словам, спорт должен помогать не только сжигать калории, но и поддерживать или наращивать мышечную массу, которая естественным образом уменьшается после 40, а также поддерживать ее эластичность и подвижность суставов.

«Оптимальными видами физической активности после 40 лет считаются силовые тренировки с включением аэробной нагрузки (с отягощениями или собственным весом) в сочетании с йогой или пилатесом для проработки гибкости и силы глубоких мышц-стабилизаторов», — уточнила Набиева.

Ранее фитнес-тренер Александра Сулим рассказала, как избавиться от пивного живота. По ее словам, нужно проводить комплекс мероприятий — от диеты до занятий физическими упражнениями.