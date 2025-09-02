Определен лучший молочный продукт для похудения

Исследования показывают, что греческий йогурт содержит питательные вещества, которые борются с висцеральным жиром (жиром в области живота). Вот четыре причины добавить его в свой рацион.

Содержит питательные вещества, способствующие похудению. Цельное молоко, основной ингредиент жирного греческого йогурта, играет в этом ключевую роль. Во многом это заслуга уникального состава молочного жира.

Хорошо насыщает. Жиры в составе йогурта замедляют пищеварение, благодаря чему пища дольше задерживается в желудке и вы едите в целом меньше. Процеженный (греческий) йогурт содержит натуральное сочетание быстро усваиваемого сывороточного белка и медленно перевариваемого казеина. Благодаря этому он отлично насыщает. Также йогурт богат биоактивными пептидами, которые подавляют аппетит.

Помогает сохранить мышцы. Греческий жирный йогурт - отличный способ пополнить запасы белка, который нужен для наращивания мышечной массы. Одна чашка даст вам впечатляющие 22 г протеина и 230 ккал.

Богат пробиотиками. В греческом йогурте есть полезные бактерии, которые способствуют здоровью кишечника.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.