Как поддерживать физическую активность осенью

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с РИАМО рассказала, что с наступлением осени многие сталкиваются с потерей мотивации для физических упражнений, что обусловлено ухудшением погоды и сокращением светового дня, а для сохранения мотивации и поддержания физической активности важно адаптировать тренировки к изменяющимся условиям.

По словам специалиста, можно продолжать заниматься спортом на улице, выбирая для этого более комфортное время дня и более подходящую одежду, чтобы защититься от холода и дождя. Кроме того, Крашкина обратила внимание на то, что можно переключиться на занятия в помещениях. Она привела в пример фитнес-зал, йогу, пилатес и даже домашние тренировки, поскольку все это может стать отличной альтернативой занятиям на улице.

Как заметила психотерапевт, чем более разнообразные человек делает упражнения, тем проще и дольше удастся сохранить интерес и мотивацию. Собеседница издания посоветовала установить конкретные цели и отслеживать даже небольшие достижения на пути к ним. «Видеть результаты своей работы всегда мотивирует», — подчеркнула специалист.

Крашкина добавила, что периодическое обновление тренировочного плана и внедрение новых видов активности не только позволят поддерживать хорошую физическую форму, но и помогут сохранить интерес и хорошее настроение.