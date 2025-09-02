Как выбрать самый полезный для здоровья протеиновый коктейль

На полках супермаркетов можно сейчас без проблем найти протеиновые коктейли. Но какой из них будет наиболее полезным?

© Ferra.ru

Вот какие факторы важны при выборе протеинового коктейля, по мнению диетологов.

Достаточное количество качественного белка. Для перекуса между приёмами пищи Эми Гудсон, магистр наук, сертифицированный диетолог, специалист по стилю жизни, рекомендует потреблять 10 г белка, а для восстановления мышц при регулярных занятиях спортом - 20-30 г после тренировки. Лучше всего выбирать коктейль, сочетающий казеин и сывороточный белок. Растительные белки отлично подходят для тех, у кого аллергия на молочные продукты или их непереносимость, а также для вегетарианцев и веганов.

Минимум добавленного сахара. Согласно Рекомендациям по питанию на 2020–2025 годы, нужно ограничить потребление добавленного сахара до менее 10% от общего количества калорий.

Микроэлементы. Особенно важно тем, кто регулярно тренируется, получать достаточно витамина D. Натрий может быть полезен, если вы сильно потеете после тренировок, а протеиновые коктейли на основе молока лучше насыщают организм жидкостью, чем вода.

© Design elements: Getty Images. EatingWell design

Безопасность. Убедитесь, что протеиновый коктейль, который вы покупаете, проходил независимое тестирование.

Вкус и реакция кишечника. Исследования показывают, что именно вкус определяет, будут ли люди употреблять тот или иной продукт. Важно обращать внимание и на самочувствие после того, как вы выпьете коктейль.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.