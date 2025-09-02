Что нужно есть каждый утро, чтобы убрать жир на животе

Висцеральный жир, или "брюшной", опасен тем, что накапливается вокруг внутренних органов. В результате страдают печень, поджелудочная железа и кишечник.

Как передает Pronews.gr со ссылкой на врачей, глубинные жировые отложения связаны с риском развития заболеваний сердца и сахарного диабета, а также гипертонии и воспалением.

Самый эффективный способ избавиться от всего лишнего - питаться, делая акцент на фрукты, овощи, белки и полезные жиры. Все это - в сочетании с регулярными физическими упражнениями.

По словам зарубежных медиков, сжечь жир на животе и быстрее похудеть помогут восемь богатых клетчаткой продуктов - грейпфрут, черника, яблоки, малина, киви, авокадо, арбуз и клубника. Есть их рекомендуется в первой половине дня.

Если каждое утро получать клетчатку, сочетая ее с белковой пищей, то можно также наладить работу кишечника. Это способствует похудению и очищению организма.

Чем разнообразнее будет рацион, тем лучше, подчеркнули врачи.

Ранее кардиолог Ольга Бокерия посоветовала каждое утро стараться стоять на одной ноге - например, во время чистки зубов.