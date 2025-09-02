Студенческое питание: как избежать проблем со здоровьем

С овременные студенты часто делают выбор в пользу быстрой еды: хот-догов, сэндвичей, гамбургеров, пирожков и пиццы. О влиянии питания на жизнь студентов рассказала главный эпидемиолог Новосибирской области, врач-гигиенист, нутрициолог Елена Пудова.

© РИА "ФедералПресс"

«Нарушение работы желудочно-кишечного тракта – это только начало. Со временем в этот круг вовлекаются и другие системы организма. На выходе из института многие молодые люди получают не только диплом, но и хронические заболевания – расстройства пищеварения и эндокринные нарушения», – предупреждает специалист.

Если тяга к фастфуду непреодолима, эксперт советует выбирать более полезные альтернативы. Например, шашлык вместо бургера, который, будучи примерно той же стоимости, является более питательным и менее вредным.

Важно понимать, что «быстрая еда на бегу» мешает организму правильно воспринять процесс питания. Нутрициолог предостерегает от постоянных перекусов печеньем, запиваемым чаем или кофе. Такое питание приводит к избытку легких углеводов и проблемам с весом.

Регулярные приемы пищи – завтрак, обед и ужин способствуют поступлению в организм необходимых питательных веществ, участвующих в формировании нервных клеток, мышечной и костной ткани.

Вода – еще один важный элемент, поддерживающий жизненно важные функции организма.