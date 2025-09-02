В чем главная польза кабачков

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова в интервью радио Sputnik напомнила о пользе кабачков. Кабачки относятся к низкокалорийным овощам - в них содержится 20 ккал на 100 граммов, а доля воды насчитывает 93-95%.

«Кабачки являются источником пищевых волокон, в них есть калий, магний, витамин С, фолаты и каротиноиды. Белые кабачки и цукини по составу близки, но у цукини чуть больше лютеина и бета-каротина, поэтому они немного полезнее по антиоксидантной защите», - отметила специалист.

По словам врача, для сохранения пользы кабачков важно правильно их готовить. Необходима быстрая термическая обработка, то есть обжаривание или запекание при высоких температурах. Чтобы минимизировать процесс выхода влаги, можно просушить кружочки перед готовкой и использовать сковородку-гриль. А для сохранения максимальной пользы лучше запекать или готовить на пару.