Нутрициолог ответил, можно ли пить бабл-ти каждый день

Нутрициолог Наталья Чаевская рекомендовала отказаться от ежедневного употребления бабл-ти.

© unsplash

В беседе с aif.ru эксперт отметила, что чаще всего этот напиток содержит большое количество сахара, которое может привести к нарушениям здоровья.

«Например к кариесу, так как бактерии в полости рта питаются сахаром и выделяют кислоты, разрушающие зубную эмаль. Или к диабету второго типа — высокое количество сахара провоцирует резкие скачки уровня глюкозы в крови», — сказала Чаевская.

По словам специалиста, также в составе бабл-ти присутствуют искусственные консерванты, красители и ароматизаторы, которые могут спровоцировать развитие аллергических реакций.

Нутрициолог рекомендовала пить этот напиток в умеренных количествах не более двух раз в неделю.

Ранее ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ имени Ломоносова Максим Дьяков в беседе с НСН выразил мнение, что грибы не стоит покупать на рынке.