Какую привычку считал наиболее опасной врач, который спас Ельцина

Кардиолога Рената Акчурина знает вся страна. Он оставил не только свой неоценимый вклад в истории медицины, но и спас президента России от коварной болезни. Сегодня многие пользуются советами знаменитого врача в надежде продлить молодость и энергичность.

© РИА Новости

Ренат Акчурин появился на свет в апреле 1942 года в Узбекской ССР. Детство он провёл в городе Андижане, где его родители работали школьными учителями.

С ранних лет Ренат мечтал быть врачом, поэтому, став студентом Московского медицинского института имени И. М. Сеченова, он сразу стремился впитать все знания и стать одним из лучших на курсе.

В 1970 году в Перу произошло крупное землетрясение. Сотни поселков были разрушены, что привело к многочисленным жертвам. На помощь были отправлены группы медиков из разных стран. Из Москвы вместе с опытными врачами прилетел и 24-летний Акчурин. Студент четвёртого курса вместе с остальными медиками перешел через перевал и принялся помогать пострадавшим в самом эпицентре трагедии.

Полевые условия, минимальный набор инструментов и первые пациенты, которые нуждались в его помощи — так Ренат Сулейманович прошел свое «боевое крещение».

Позже в его жизни будут непростые и блестящие операции, даже музыканты, которым Акчурин «пришьет» обратно пальцы, смогут играть. Но именно поездку в Перу Ренат Сулейманович будет вспоминать как свой самый яркий опыт.

Спас президента

За многолетнюю медицинскую карьеру Ренат Акчурин спас не одну жизнь. Однако мало кто может похвастаться проведением операции самому президенту.

В конце 1980-х Акчурин провел коронарное шунтирование Борису Ельцину. Публично врачи говорили о двухпроцентном риске, однако на самом деле шансы на благоприятный исход операции были 50 на 50.

Ренат Сулейманович без раздумий вызвался оперировать главу государства. Во время вмешательства сердце президента России питалось от искусственного источника 1 час и 8 минут. После реабилитации Борис Ельцин прожил ещё более десяти лет.

Президент России, придя в себя, не знал, как отблагодарить врача, подарившего ему возможность жить дальше. Однако Ренат Акчурин думал не только о себе. Он попросил Бориса Ельцина обеспечить своих сотрудников, ютящихся в коммуналках, отдельными квартирами.

Наставления, продлевающие жизнь

Рената Сулеймановича не стало в октябре 2024 года. За время медицинской деятельности он не только успешно спасал людей и провел тысячи сложных операций, но и оставил более 300 научных публикаций.

Он всегда интересовался здоровьем человека, поэтому основные его труды — пособие для людей различных возрастов с советами по сохранению энергии и молодости.

К примеру, Акчурин выступал против экстремальных нагрузок и марафонов. По его наблюдениям, лучшее, что можно придумать для тела — умеренные занятия без стресса.

В одной из работ врач отметил: тело человека любит движение, а не перегрузки.

Он предложил спокойно ходить, ездить на велосипеде и заниматься гимнастикой. Все это при наличии регулярности и дисциплины дает прекрасный результат и помогает сохранить молодость и энергичность.

Тихий убийца

А вот пребывание за компьютером и малоподвижный образ жизни Ренат Сулейманович называл колоссальными факторами риска для организма.

Он подчеркнул, что для поддержания здоровья ежедневно необходимо ходить по 30-40 минут. Равномерное движение способствует качественному насыщению крови кислородом, а внутренние органы и сосуды начинают работать стабильнее.

Марафоны на выносливость и изнурительные занятия в фитнес-зале врач назвал неэффективными и даже опасными для организма.

Питание и молодость

Помимо движения очень важно и правильно питаться, отмечал Акчурин. Он советовал снизить потребление животных жиров, сливочного масла и углеводов.

Для правильной работы сердца врач считал полезными овощи и фрукты, выпечку из твёрдых сортов пшеницы и мед вместо сладостей. Последний стоит употреблять не более пары ложек в неделю.

Раз в неделю, обращал внимание Акчурин, необходимо устраивать себе разгрузочный день, но не голодать. Достаточно всего лишь вдвое снизить объём употребляемых продуктов и больше пить воды. Это позволит организму спокойно освобождаться от лишнего и заряжаться энергией.

Ренат Акчурин отмечал: его наблюдения и советы подходят абсолютно всем. Возраст, состояние здоровья и ритм жизни не имеют значения, когда движение и питание подчиняются принципам умеренности и умению слушать сигналы своего тела.