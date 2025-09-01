Как носить линзы, чтобы не лишиться зрения

Линзы — изобретение, которое появилось более века назад. Они удобны, незаметны и позволяют вести активный образ жизни, не ограничивая движений, как очки. Но, если пренебрегать правилами ношения и ухода, линзы могут превратиться из инструмента улучшения зрения в источник серьезных проблем для здоровья глаз. Об этом сайту «Страсти» рассказала врач-офтальмолог ИНВИТРО Северо-Запад Капиталина Леншина.

Главная опасность неправильного использования линз — нарушение микробиоты глаз, что часто приводит к сухости, вплоть до развития синдрома сухого глаза, дебюту воспалений (кератит, конъюнктивит), аллергиям, инфекционным патологиям, объясняет офтальмолог.

«Нельзя сказать однозначно, что неправильное ношение линз обязательно приведет к слепоте, однако заболевания, вызванные регулярным неправильным ношением линз, без своевременного лечения могут закончиться необратимыми нарушениями зрения, вплоть до слепоты», — говорит Капиталина Леншина.

Врач отметила, что мягкие ежедневные линзы можно носить от 8 до 16 часов в день. Их необходимо обязательно снимать на время сна, иначе доступ кислорода к роговице будет нарушен, и человек проснется с покрасневшими и сухими глазами. А если ввести сон в линзах в привычку, говорит специалист, может возникнуть гипоксия роговицы, то есть хроническая нехватка кислорода и повреждение роговицы, которое приводит к серьезному снижению зрения.

«Если вы все же нечаянно уснули в линзах, то, проснувшись, закапайте в глаза увлажняющие капли, а потом аккуратно снимите линзу, — советует офтальмолог. — При иной последовательности действий вы можете повредить поверхность глаза. В ближайшие несколько часов, а лучше в течение всего дня, воздержитесь от ношения линз, чтобы глаз восстановился».

Капиталина Леншина рекомендует придерживаться некоторых правил при ношении линз.