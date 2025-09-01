Как носить линзы, чтобы не лишиться зрения

Врач назвала фатальные ошибки при ношении контактных линз: можно лишиться зрения
Линзы — изобретение, которое появилось более века назад. Они удобны, незаметны и позволяют вести активный образ жизни, не ограничивая движений, как очки. Но, если пренебрегать правилами ношения и ухода, линзы могут превратиться из инструмента улучшения зрения в источник серьезных проблем для здоровья глаз. Об этом сайту «Страсти» рассказала врач-офтальмолог ИНВИТРО Северо-Запад Капиталина Леншина.
Главная опасность неправильного использования линз — нарушение микробиоты глаз, что часто приводит к сухости, вплоть до развития синдрома сухого глаза, дебюту воспалений (кератит, конъюнктивит), аллергиям, инфекционным патологиям, объясняет офтальмолог.
«Нельзя сказать однозначно, что неправильное ношение линз обязательно приведет к слепоте, однако заболевания, вызванные регулярным неправильным ношением линз, без своевременного лечения могут закончиться необратимыми нарушениями зрения, вплоть до слепоты», — говорит Капиталина Леншина.
Врач отметила, что мягкие ежедневные линзы можно носить от 8 до 16 часов в день. Их необходимо обязательно снимать на время сна, иначе доступ кислорода к роговице будет нарушен, и человек проснется с покрасневшими и сухими глазами. А если ввести сон в линзах в привычку, говорит специалист, может возникнуть гипоксия роговицы, то есть хроническая нехватка кислорода и повреждение роговицы, которое приводит к серьезному снижению зрения.
«Если вы все же нечаянно уснули в линзах, то, проснувшись, закапайте в глаза увлажняющие капли, а потом аккуратно снимите линзу, — советует офтальмолог. — При иной последовательности действий вы можете повредить поверхность глаза. В ближайшие несколько часов, а лучше в течение всего дня, воздержитесь от ношения линз, чтобы глаз восстановился».
Капиталина Леншина рекомендует придерживаться некоторых правил при ношении линз.
- Жесткие ночные линзы надеваются на 6−8 часов ночного сна, за время которого они меняют форму роговицы и временно поднимают зрение. Носить днем их нет смысла.
- Их нужно мыть специальными растворами, а не простой водой. В противном случае возможно, что на поверхности начнет размножаться патогенная флора, которая затем вызовет болезни глаз, к примеру, аллергию и инфекцию роговицы. По этой же причине нельзя использовать линзы за пределами срока разрешенного применения (к примеру, носить однодневные линзы неделю) или срока годности.
- Линзы нельзя носить во время болезни, потому что происходит обезвоживание организма и слезной жидкости не хватает для увлажнения глаз и линз. Это увеличивает риск синдрома сухого глаза и повреждения роговицы пересохшей линзой.