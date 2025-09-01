Девять серьезных причин пить достаточно воды в день

Недостаток воды в организме может проявляться не только жаждой или головной болью. Врачи предупреждают, что даже легкое обезвоживание может грозить организму серьезными последствиями.

Как сообщает South China Morning Post, исследование Ливерпульского университета имени Джона Мурса показало, что у людей, которые пили менее 1,5 литров воды в день, уровень кортизола (гормона стресса) в стрессовой ситуации поднимался гораздо выше, чем у тех, кто соблюдал питьевой режим.

Опрошенные изданием врачи выделили девять проблем, причина которых недостаток воды. И первая их них — неприятный запах изо рта. По словам доктора Навида Асифа, уменьшение выработки слюны при дегидратации приводит к росту бактерий в полости рта, что и становится причиной галитоза.

Тяга к сладкому: обезвоживание может провоцировать желание съесть что-то сладкое. Печени требуется вода, чтобы преобразовывать гликоген в глюкозу для энергии. Нехватка жидкости ведет к падению уровня глюкозы, из-за чего организм требует быстрых углеводов.

Обострение аллергии: дегидратация повышает уровень некоторых химических веществ в крови, усиливающих чувствительность организма. Это может усугубить симптомы аллергии.

Мышечные судороги: доктор Надира Авал объяснила, что вода поддерживает электролитный баланс (натрий, калий, хлорид), оптимальный для работы мышц и нервов. Их дисбаланс вызывает спазмы, а в тяжелых случаях даже потерю сознания.

Преждевременное старение кожи: постоянное обезвоживание снижает эластичность кожи, делает ее сухой и уязвимой к повреждениям. Это ускоряет появление морщин и повышает риск кожных заболеваний.

Падение артериального давления: снижение объема крови из-за недостатка жидкости ведет к падению давления. В критических случаях это может вызвать гиповолемический шок. Это опасное состояние, при котором сердце не справляется с перекачкой крови.

Ухудшение когнитивных функций: мозг чувствителен к уровню гидратации. Даже умеренное обезвоживание ухудшает концентрацию, память и принятие решений. В тяжелых ситуациях возможны спутанность сознания и дезориентация.

Потеря энергии: вода участвует в транспорте питательных веществ и кислорода к клеткам. При ее нехватке эффективность падает, человек чувствует усталость, снижается его продуктивность.

Риск камней в почках и ИМП: почки особенно страдают от хронического обезвоживания. Концентрация минералов и отходов в моче повышается, что увеличивает риск образования камней и инфекций мочевыводящих путей.

