Продукты против запора: что добавить в рацион

Запор — проблема, о которой обычно не принято говорить вслух, но она знакома очень многим. Медики считают, что регулярные трудности со стулом могут снижать качество жизни и провоцировать другие заболевания ЖКТ. Часто в таких случаях первым советом становится изменение рациона. Какие продукты помогают наладить работу кишечника, разобрался «Рамблер».

Врачи определяют запор как редкий стул (менее трех раз в неделю), трудности при дефекации или ощущение неполного опорожнения. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 40 процентов взрослого населения сталкивается с этим состоянием. А в пожилом возрасте эта цифра достигает 80 процентов.

Причины бывают разными: малоподвижный образ жизни, обезвоживание, недостаток клетчатки, хронические заболевания или побочные эффекты лекарств. Но в большинстве случаев именно питание играет ключевую роль. Изменение рациона — первый шаг, который рекомендуют врачи при функциональном запоре.

Почему так важно питание?

Кишечник работает за счет перистальтики — волнообразных сокращений, которые продвигают пищу. Чтобы этот процесс шел активно, нужны пищевые волокна. Они увеличивают объем каловых масс, делают их мягче и ускоряют продвижение. При этом клетчатка делится на два вида:

нерастворимая (цельные злаки, овощи, орехи) — действует как «щетка», стимулируя работу кишечника;

растворимая (фрукты, бобовые, семена) — набухает в воде, образует гель и служит питанием для микрофлоры.

Разгрузка кишечника: меню на день

Недостаток клетчатки и жидкости — главная причина запоров в развитых странах. Европейское агентство EFSA указывает: взрослым нужно получать минимум 25 г пищевых волокон в сутки. На практике большинство людей едят меньше половины от этой нормы.

1. Орехи и семена

Миндаль, грецкие орехи, семена льна и чиа — продукты, богатые клетчаткой и омега-3 жирными кислотами. Особенно полезен лен: он образует слизь, которая смягчает содержимое кишечника.

Совет: добавляйте по 1 ст. л. семян в каши, йогурт или смузи. В идеале перед употреблением замочить их на ночь в воде.

2. Цельнозерновые продукты

Цельнозерновой хлеб, овсянка, гречка, перловка содержат грубую клетчатку, витамины группы B и минералы. Эти продукты дольше перевариваются и создают чувство сытости.

Исследования, опубликованные в PubMed Central, показывают, что регулярное употребление цельных злаков ускоряет транзит пищи и снижает частоту жалоб на запор у взрослых. Особенно полезна овсянка, где есть и растворимые, и нерастворимые волокна.

Совет: начните утро с тарелки овсянки с фруктами. А к обеду добавьте цельнозерновой хлеб.

3. Бобовые

Чечевица, фасоль, нут и горох — источник не только белка, но и растворимой клетчатки. Она поддерживает рост полезных бактерий и способствует образованию короткоцепочечных жирных кислот, которые регулируют перистальтику. По данным. исследования PubMed Central, включение бобовых в рацион заметно увеличивает частоту стула.

Совет: вводите их постепенно — по 2–3 ст. л. в салаты, супы, рагу. Так можно избежать вздутия и дискомфорта.

4. Фрукты

Фрукты дают не только клетчатку, но и воду. Особое место занимают сливы. Они содержат сорбит — вещество, которое удерживает влагу и оказывает мягкий слабительный эффект. Доказано, что для людей с хроническим запором сливы эффективнее, чем препарат псиллиум.

Есть и другие помогающие с этой деликатной проблемой фрукты: груши и яблоки богаты пектином, который улучшает консистенцию стула. Инжир также полезен: в нем много клетчатки и кальция.

Совет: ешьте по две–три порции фруктов в день. Но лучше не смешивайте их между собой. Каждый вид — в отдельный прием пищи.

5. Овощи

Овощи — главный источник нерастворимых волокон. Брокколи, капуста, морковь, свекла, кабачки — все они помогают мягко стимулировать кишечник. Так что увеличение количества овощей в рационе напрямую связано со снижением риска хронического запора.

Совет: добавляйте овощи в каждый прием пищи. В обед съешьте салат из капусты, на ужин — тушеные кабачки, а морковь используйте в перекусах.

6. Кисломолочные продукты

Кефир, йогурт с живыми культурами, ряженка — источник пробиотиков. Они поддерживают баланс микрофлоры и регулируют работу кишечника. Особенно они незаменимы в рационе детей.

Совет: выбирайте продукты без добавленного сахара. И обращайте внимание, чтобы на этикетке была пометка «содержит живые культуры».

7. Вода и режим питания

Клетчатка работает только при достаточном количестве жидкости. Если ее мало — эффект будет обратным. ВОЗ рекомендует взрослым выпивать 1,5–2 литра воды в день.

Также важно, чтобы питание было регулярным. Слишком редкие приемы пищи или их пропуски замедляют работу кишечника.

Продукты, которые стоит ограничить

белый хлеб и выпечка из рафинированной муки,

фастфуд и продукты с трансжирами,

избыточное количество сыра и красного мяса,

газированные сладкие напитки.

Эти продукты почти не содержат пищевых волокон, поэтому они не помогают кишечнику работать активно. Белый хлеб и выпечка из рафинированной муки образуют «тяжелые» массы, которые двигаются медленнее. Фастфуд и продукты с большим количеством жира дополнительно перегружают пищеварение. Сыр и красное мясо перевариваются долго и тоже могут усиливать склонность к запорам. Сладкая газировка нередко вызывает вздутие и обезвоживание, что еще сильнее замедляет работу кишечника.

Запор — это, прежде всего, сигнал организма о том, что пора пересмотреть питание. Цельнозерновые продукты, бобовые, свежие овощи и фрукты, семена и кисломолочные напитки помогают естественным образом наладить работу кишечника.

Включайте их в рацион постепенно, сочетайте с достаточным количеством воды и не забывайте про физическую активность. Такой подход подтвержден исследованиями и позволяет мягко и безопасно решить проблему.

